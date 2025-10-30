Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 12Folge 5vom 30.10.2025
21 Min.Folge vom 30.10.2025

Waldens Traum, Vater zu werden, scheint sich endlich zu erfüllen, als die Sozialarbeiterin Miss McMartin ihm und seinem Ehemann Alan den sechsjährigen Louis präsentiert. Zunächst ist Walden ob der großen Verantwortung für ein Kind besorgt, doch als der Junge für das Wochenende ins Strandhaus kommt, schließt er ihn sofort ins Herz - ebenso wie Alan und Berta. Es dauert nicht lang, bis Louis weiß, wie er Daddy Walden und Mommy Alan um den kleinen Finger wickeln kann.

