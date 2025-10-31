Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Alan hat ein Kind erschossen

PULS 4Staffel 12Folge 6vom 31.10.2025
Alan hat ein Kind erschossen

Alan hat ein Kind erschossenJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 6: Alan hat ein Kind erschossen

20 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6

Alan und Walden sind sich einig, dass sie bei der Erziehung ihres Pflegesohns Louis am gleichen Strang ziehen, und dass Walden die Regeln festlegt. Doch der Sechsjährige spielt die beiden gnadenlos gegeneinander aus. Als Alan mit Louis heimlich in eine Lasertag-Arena geht, verletzt sich das Kind am Kopf. Daraufhin ist Walden stinksauer und behauptet, Alan habe schon bei der Erziehung seines Sohnes Jake versagt. Bald herrscht zwischen den beiden Dads Eiszeit ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
PULS 4
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 4 Staffeln und Folgen