Two and a Half Men
Folge 8: Hier kommt der Weihnachtsmann
21 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 12
Weihnachten steht vor der Tür. Da der sechsjährige Louis nicht an den Weihnachtsmann glaubt, engagieren Walden und Alan kurzerhand einen Schauspieler namens Frank, der den Weihnachtsmann verkörpern soll. Der ist jedoch mehr Alans Mutter Evelyn und ihrem Eggnogg zugetan als seinem Job. Auch Rose steht wieder auf der Matte und bietet sich an, bei den Weihnachtsvorbereitungen zu helfen. Bald herrscht im Strandhaus das totale Chaos ...
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2003
