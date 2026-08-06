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Two and a Half Men

Weiche von mir, Mary Poppins

PULS 4Staffel 2Folge 1vom 06.08.2026
Weiche von mir, Mary Poppins

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Two and a Half Men

Folge 1: Weiche von mir, Mary Poppins

21 Min.Folge vom 06.08.2026

Charlie hat einen Männerabend organisiert und dazu seine coolen Kumpels Sean Penn, Elvis Costello, Bobby Cooper und Harry Dean Stanton zu Zigarren und Whisky eingeladen. Seinen Bruder Alan bittet er allerdings, der Runde fern zu bleiben. Alan ist enttäuscht, denn er ist es leid, immer als der "kleine Bruder" behandelt zu werden. Als er dann später doch noch dazukommt, zeigen Charlies Freunde Herz und geben ihm eine Chance - doch Alan verpatzt sie mit Bravour.

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