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Two and a Half Men

Der vergessene Sohn

PULS 4Staffel 2Folge 16vom 14.08.2026
Der vergessene Sohn

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Two and a Half Men

Folge 16: Der vergessene Sohn

21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6

Judith macht Urlaub auf Hawaii, sodass Alan seinen Sohn Jake eine Woche lang zu sich nehmen muss. Die morgendliche Routine vor der Fahrt zur Schule kriegen weder Alan noch sein Bruder Charlie hin. Sie kommen auch erst abends auf den Gedanken, den Jungen wieder von der Schule abzuholen, wo Jake bereits wartend im Regen steht. Alan findet schließlich in Charlies Auto einen schon vor Wochen zugestellten Brief, der ihm für den nächsten Tag eine Steuerprüfung androht.

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