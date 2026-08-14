Two and a Half Men
Folge 16: Der vergessene Sohn
21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6
Judith macht Urlaub auf Hawaii, sodass Alan seinen Sohn Jake eine Woche lang zu sich nehmen muss. Die morgendliche Routine vor der Fahrt zur Schule kriegen weder Alan noch sein Bruder Charlie hin. Sie kommen auch erst abends auf den Gedanken, den Jungen wieder von der Schule abzuholen, wo Jake bereits wartend im Regen steht. Alan findet schließlich in Charlies Auto einen schon vor Wochen zugestellten Brief, der ihm für den nächsten Tag eine Steuerprüfung androht.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen