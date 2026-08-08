Two and a Half Men
Folge 5: Ich muss früh raus
21 Min.Folge vom 08.08.2026
Charlie ist zutiefst verunsichert, denn zum ersten Mal hat er eine Affäre mit einer Frau, die sich mindestens genauso unnahbar aufführt wie er. Die attraktive Sherri gibt ihm Körbe, wirft ihn nach ihren gemeinsamen Schäferstündchen aus ihrer Wohnung und versetzt ihn regelmäßig. Bald hat Charlie ihre Spielchen satt und sinnt auf Rache. Alan versucht indes, Jake mehr Disziplin in Sachen Hausaufgaben beizubringen. Doch Alans pädagogische Bemühungen finden bei Jake wenig Anklang.
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Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen