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Two and a Half Men

Fragen Sie einfach mich

PULS 4Staffel 3Folge 4vom 20.08.2026
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Two and a Half Men

Folge 4: Fragen Sie einfach mich

22 Min.Folge vom 20.08.2026

Wie so oft kriegen sich die Brüder wegen einer Kleinigkeit in die Haare, aber dieses Mal eskaliert der Streit - und Alan zieht aus. Dabei ging es anfangs nur um Alans eigenmächtige Entscheidung, Berta zu erlauben, für einige Zeit bei ihnen zu wohnen. Die Haushälterin, die nun auf eine Festanstellung in Charlies Haus hofft, tut jedoch alles andere, als zu schlichten. Sie hat es nämlich auf Alans Zimmer mit Meerblick abgesehen und stachelt die Brüder immer weiter an.

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