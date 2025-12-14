Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Ödipus

PULS 4Staffel 4Folge 6vom 14.12.2025
Ödipus

Folge 6: Ödipus

20 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 6

Charlies aktuelle Freundin Lydia ist die reinste Zicke. Keiner kann sie leiden - außer Charlie. Lydia ist arrogant, schnippisch, anmaßend und Immobilienmaklerin. Kurzum, sie ist das jüngere Ebenbild von Alan und Charlies Mutter Evelyn! Alan sieht darin Charlies Ödipus-Komplex bestätigt. Der hält das für Unsinn, bis er Lydias Söhne kennenlernt, die verblüffende Ähnlichkeit zu Alan und ihm aufweisen.

PULS 4
