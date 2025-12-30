Two and a Half Men
Folge 10: Der Frauendieb
22 Min.Folge vom 30.12.2025
Jake wurde von seiner Freundin verlassen, woraufhin Charlie ihm rät, sich sofort eine neue Frau zu suchen. Bereitwillig erklärt er seinem Neffen auch, wie er das anstellen soll. Und tatsächlich: Jake hat Erfolg. Indes hat Alan nach zwanzig Jahren noch immer nicht überwunden, dass ihn seine Schulfreundin kurz vor dem Abschlussball abserviert hat. Er betrinkt sich und ruft sie mitten in der Nacht an, um nach dem Grund zu fragen. Dabei macht er eine brisante Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Two and a Half Men
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen