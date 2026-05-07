Two and a Half Men
Folge 8: Wer liebt die Kinder?
20 Min.Folge vom 07.05.2026
Charlie hat einen Produzenten für seine Kinderlieder gefunden und sich deshalb den Künstlernamen "Charlie Waffles" zugelegt - aus dem einfachen Grund, weil er glaubt, dass alle Kinder Waffeln lieben. Alan ist tierisch eifersüchtig auf den großen Erfolg seines Bruders, zumal er auch weiß, dass Charlie für Kinder eigentlich gar nichts übrig hat. Damit hat er nicht Unrecht, denn Charlie hat es eigentlich nur auf die alleinerziehenden Mütter seiner Fans abgesehen ...
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Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
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