Two and a Half Men
Folge 6: Der Herr im Haus
21 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Alans Exfrau Judith und ihr neuer Mann Herb haben Eheprobleme. Die Konsequenz: Herb zieht aus. Alan sieht seine große Stunde gekommen und sucht Judith unter einem Vorwand auf, um sich wieder bei ihr einzuschmeicheln. Judith nimmt Alan in ihrem Schmerz erneut bei sich auf, und die beiden landen im Bett. Inzwischen versucht Herb, seine neue Freiheit zu genießen und nötigt Charlie, mit ihm auf Frauenfang zu gehen. Leider sind seine Vorstellungen etwas antiquiert ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
