Two and a Half Men
Folge 9: Mali-Buh
21 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 6
Alan bringt Charlies Auto zur Inspektion und lernt dabei Diane kennen. Er vergnügt sich mit ihr im Haus seiner Mutter Evelyn, die verreist ist. Leider ahnt er nicht, dass es Diane nur auf Charlies teuren Wagen abgesehen hat ... Jake verliebt sich in Celeste, die Tochter des neuen Nachbarn Jerome. Als Jake und Celeste nicht rechtzeitig von einem Spaziergang zurückkommen, gelingt es Charlie nur mit größter Überzeugungskunst, Jerome zu beruhigen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen