Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Keine Polypen

PULS 4Staffel 7Folge 13vom 22.01.2026
Keine Polypen

Keine PolypenJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 13: Keine Polypen

20 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 6

Chelsea will mit Charlie für ein paar Tage zu ihren Eltern fliegen, um ihm seinen zukünftigen Schwiegervater Tom vorzustellen. Da es Charlie vor den erzkonservativen Eltern graust, gibt er vor, einen Termin für eine Darmspiegelung zu haben. Chelsea lässt sich nicht davon abhalten, ihn zu begleiten und hat nach dem Termin noch eine weitere Überraschung für ihn parat: Sie hat Charlies Scharade durchschaut und gleich ihre Eltern einfliegen lassen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
PULS 4
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 7 Staffeln und Folgen