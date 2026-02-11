Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Das böse Lachen

PULS 4Staffel 9Folge 16vom 11.02.2026
Das böse Lachen

Das böse LachenJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 16: Das böse Lachen

20 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Es ist Valentinstag. Von Romantik ist jedoch nichts zu spüren, denn zwischen Zoey und Lyndsey tobt ein perfider Zickenkrieg - Walden und Alan sind reichlich genervt. Schließlich wird durch ein Unwetter die Straße zum Haus zerstört. Als Lyndsey ihre Regel bekommt, zwingt sie Alan, Tampons zu besorgen, da sie sich weigert, Zoey um welche zu bitten. Alan bricht mitten im Gewitter auf. Walden, der von der gereizten Zoey die Nase voll hat, begleitet ihn - mit schicksalhaften Folgen.

