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Two and a Half Men

Peter Pans Mutter

PULS 4Staffel 9Folge 2vom 13.06.2026
Peter Pans Mutter

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Two and a Half Men

Folge 2: Peter Pans Mutter

21 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Walden Schmidt hat Charlies Haus gekauft und stellt Berta als Haushaltshilfe ein - unter der Bedingung, dass sie bei ihm im Haus wohnt. Berta zieht in Alans altes Zimmer ein, und Alan bricht schweren Herzens seine Zelte ab. Als sich Walden einsam fühlt, fährt er mit Alan zu seiner Exfrau Bridget, um sie für sich zurückzugewinnen. Doch Bridget hat von Walden endgültig die Nase voll und setzt ihn vor die Tür. Daraufhin betrinken sich Walden und Alan - die Folgen sind verheerend ...

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