Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Ein Tässchen Tee

PULS 4Staffel 9Folge 20vom 13.02.2026
Ein Tässchen Tee

Ein Tässchen TeeJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 20: Ein Tässchen Tee

21 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 6

Als Zoey hört, dass Walden mit seiner Exfrau Bridget eine Firma gegründet hat, ist sie stinksauer. Um die Situation zu entschärfen, arrangiert er ein gemeinsames Abendessen mit den beiden. Anschließend ist Zoey erst recht davon überzeugt, dass Bridget einen Keil zwischen sie und Walden treiben will. Um ihr seine Liebe zu beweisen, bietet Walden ihr an, mit ihrer Tochter bei ihm einzuziehen. Doch damit sitzt Alan vor der Tür ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
PULS 4
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 4 Staffeln und Folgen