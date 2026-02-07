Two and a Half Men
Folge 7: Das Tagebuch
19 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 12
In einem Bankschließfach entdeckt Evelyn ein Tagebuch von Charlie und übergibt es Alan, der tagelang darin liest. Walden sucht derweil einen Innenarchitekten, um das Haus umzugestalten. Er engagiert Evelyn, die behauptet, sie übe neben ihrer Maklertätigkeit auch diesen Beruf aus. Jake ist eifersüchtig, weil seine Klassenkameradin Megan nur Augen für Walden hat. Da der sie abblitzen lässt und sie nicht weiß, wohin mit ihren Gefühlen, stürzt sie sich voller Leidenschaft auf Jake.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen