Millionärin Claudia Obert legt ihre Champagner-Kosten offen

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 04.05.2023
Folge 1: Millionärin Claudia Obert legt ihre Champagner-Kosten offen

100 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 6

Millionärin Claudia Obert legt ihr Konto offen: Die Modeunternehmerin und Reality-Persönlichkeit zeigt sich in "Über Geld spricht man doch!" als knallharte Business-Frau und macht neben drei weiteren Familien den Kassensturz: Was erwirtschaftet sie mit ihren Mode-Boutiquen und wie viel Geld fließt monatlich in Champagner? Im Gegensatz dazu lebt die fünfköpfige Mittelstandsfamilie Wolter sparsam. Ihnen machen vor allem die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten zu schaffen.

SAT.1
