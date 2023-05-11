Kleine Freuden trotz ExistenzminimumJetzt kostenlos streamen
Über Geld spricht man doch!
Folge 2: Kleine Freuden trotz Existenzminimum
91 Min.Folge vom 11.05.2023Ab 6
Nina Ramershoven und Michael Detrois aus Niedersachsen sind seit 22 Jahren verheiratet und leben als Geringverdiener am Existenzminimum. Nach einer erschütternden Krebsdiagnose gibt Michael seine Selbstständigkeit auf und ist seither Frührentner. Nun leben sie sparsam von Ninas geringfügiger Beschäftigung und möchten zeigen, dass man sich auch an den kleinen Dingen erfreuen kann. Das Paar legt alle Kontenbewegungen offen und berichtet, wie sie organisiert haushalten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Über Geld spricht man doch!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins