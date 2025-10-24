Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Über Österreich - Juwele des Landes

Über Österreich - Juwele des Landes

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 24.10.2025
Über Österreich - Juwele des Landes

Über Österreich - Juwele des LandesJetzt kostenlos streamen

Über Österreich - Juwele des Landes

Folge 1: Über Österreich - Juwele des Landes

51 Min.Folge vom 24.10.2025

Die Doku zeigt die Alpenrepublik aus einer eindrucksvollen Vogelperspektive. Der Film führt durch bekannte und weniger bekannte Regionen, zeigt Natur, Kultur und Architektur im Wechsel der Jahreszeiten – von den Auen des Lech über den Großen Ahornboden bis hin zu Schönbrunn und der winterlichen Wachau. Den Abschluss bildet die Nacht über Wien, die das filmische Porträt stimmungsvoll abrundet. Bildquelle: ORF/Riha Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Über Österreich - Juwele des Landes
ORF III
Über Österreich - Juwele des Landes

Über Österreich - Juwele des Landes

Alle 1 Staffeln und Folgen