Über Österreich - Juwele des LandesJetzt kostenlos streamen
Über Österreich - Juwele des Landes
Folge 1: Über Österreich - Juwele des Landes
51 Min.Folge vom 24.10.2025
Die Doku zeigt die Alpenrepublik aus einer eindrucksvollen Vogelperspektive. Der Film führt durch bekannte und weniger bekannte Regionen, zeigt Natur, Kultur und Architektur im Wechsel der Jahreszeiten – von den Auen des Lech über den Großen Ahornboden bis hin zu Schönbrunn und der winterlichen Wachau. Den Abschluss bildet die Nacht über Wien, die das filmische Porträt stimmungsvoll abrundet. Bildquelle: ORF/Riha Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Über Österreich - Juwele des Landes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0