UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Chicago

WELTStaffel 1Folge 7vom 05.02.2026
UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Chicago

43 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Eine der berüchtigtsten Untertassen-Sichtungen der neueren Geschichte ereignete sich über einem der größten und verkehrsreichsten Flughäfen der USA. Im Jahr 2006 entdeckte ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft United Airlines auf dem Rollfeld des Chicago O'Hare International Airport ein mysteriöses Flugobjekt über dem Gate C17. Dutzende von Zeugen und Zeuginnen beschrieben ein lautloses, stillstehendes Objekt direkt über dem Rollfeld. Es wurde minutenlang beobachtet, bevor es spurlos verschwand.

