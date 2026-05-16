Ugly Americans
Folge 3: Die Höllenfahrt
21 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Das Ende seiner Lieblings-TV-Show Dishonorable Discharge lässt Grimes depressiv werden. Mark muss ihm helfen seine unerklärliche Verbundenheit zur Serie zu überwinden. Dabei stoßen sie auf eine tiefliegende Erinnerung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ugly Americans
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy, Horror
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-2: Comedy Central Germany