Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
22 Min.Folge vom 13.03.2024
Drei Häuser im Nordosten des Landes kämpfen um die Chance auf ein 150.000 Dollar teure Renovierung, die von der HGTV-Designerin Alison Victoria umgesetzt wird. Retta besucht in Pennsylvania das Haus eines Paares, welches ein ortsansässiger Architekt designt hat. Es besteht aus drei runden Säulen und macht es zwar einzigartig, innen ist es aber nahezu unbewohnbar. In einem Nobelvorort von Washington D.C. wartet ein altmodisches Haus voller Engelsdekor und das dritte Eigenheim ist von außen schön, doch von innen ein absoluter Albtraum.
