Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Der Südosten - scheußliche Vielfalt

HGTVFolge vom 13.03.2024
Der Südosten - scheußliche Vielfalt

Der Südosten - scheußliche VielfaltJetzt kostenlos streamen

Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 13.03.2024: Der Südosten - scheußliche Vielfalt

23 Min.Folge vom 13.03.2024

Retta ist im Südosten von Amerika angelangt, um sich auf die Suche nach dem schlimmsten Wohnhaus der USA zu machen. Sie trifft auf ein veraltetes Bauwerk mit viel 80er-Jahre-Vibes – aber wenig Sicherheitsvorkehrungen –, auf ein muffiges altes Haus, das in Teppichen und Tapeten untergeht und auf eine schreckliche Jagdhütte, in der man von Tierköpfen und Trophäen angestarrt wird. Welches der Häuser überzeugt in punkto Hässlichkeit am meisten?

