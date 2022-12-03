Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 03.12.2022: Murks im Mittleren Westen
22 Min.Folge vom 03.12.2022
Im Mittleren Westen glauben drei Familien, im schlimmsten Haus des Landes zu wohnen: Comedienne Retta besucht eine Farm aus Beton mit themenspezifischen, geschmacklosen Zimmern, die keineswegs in den sonst netten Ort passen. Ein weiteres Haus qualifiziert sich ebenfalls mit pink gestrichenen Räumen und einem Teppich auf dem Zugangsweg für das hässlichste Haus der USA. Und in Minnesota lebt eine Familie in einem riesigen ehemaligen Bestattungsinstitut, das Retta das Schauern lehrt.
