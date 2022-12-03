Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 03.12.2022: Schräges im Südosten
22 Min.Folge vom 03.12.2022
Retta macht sich im Südosten der USA auf die Suche nach den schlimmsten Eigenheimen. In North Carolina steht das Zuhause eines Paares, das aus verschiedenen Materialien zusammengeschustert wurde. Wellblech, Naturstein, grüner Gasbeton … kann es noch schlimmer werden? Ja, sagt die 23-jährige Besitzerin des nächsten Hauses. Von ihrem Vater bekam sie ein sanierungsbedürftiges Haus geschenkt, das optisch einem Albtraum gleicht. Und zu guter Letzt besucht Retta ein verpfuschtes Familienhaus aus Holz mit vielen Nachteilen, wie einem tiefer gelegenen Wohnzimmer.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.