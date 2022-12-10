Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 10.12.2022: No-Gos im Nordosten
23 Min.Folge vom 10.12.2022
Im Nordosten der USA macht sich Retta auf die Suche nach den hässlichsten Häusern. In einem Dorf in den Bergen Pennsylvanias besichtigt sie ein Haus in Pyramidenform mit ägyptischen Deko-Elementen vom Vorbesitzer und einem Schlafzimmer ohne Privatsphäre. In Long Island steht dagegen ein Schandfleck im Stil eines großen Stalles, der einst mal ein Kindergarten war. Mit bunten Spielböden und Vorleseecken in jedem Raum ein Traum für Kinder, aber kein richtiges Zuhause. Und im Städtchen Nazareth lebt eine Familie in einem verschrobenen Haus mit einer Gestaltung aus den 70er-Jahren.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.