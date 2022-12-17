Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 17.12.2022: Bruchbude wird Stilikone
44 Min.Folge vom 17.12.2022
Retta hat sie alle gesehen: Nachdem die Comedian in ganz Amerika die zwölf hässlichsten Häuser aufgespürt hat, ziehen vier Häuser ins große Finale. Retta verkündet, wer den Titel “schlimmstes Haus des Landes” erhält. Im Anschluss entwirft Designerin Alison Victoria eine 150.000 Dollar teure Renovierung für das Gewinner-Haus. Retta und Alison machen sich an die Arbeit, dem Haus ein neues Aussehen zu verleihen. Und die glücklichen Hausbesitzer:innen dürfen miterleben, wie ihr Haus vom hässlichsten zum schönsten wird!
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.