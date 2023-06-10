Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 10.06.2023: Pfusch am Pazifik
23 Min.Folge vom 10.06.2023
Drei der hässlichsten Häuser an der Pazifikküste wetteifern um den Titel und eine lebensverändernde 150.000-Dollar-Renovierung durch Alison Victoria. In Los Angeles besucht Retta einen Linoleum-Albtraum mit seltsamen Features des Vorbesitzers, am Eagle Lake in Susanville wartet ein Haus mit einer Treppe zur Hölle und einem furchtbaren Innendesign und in Grants Pass, Oregon, liegt ein Albtraumhaus mit einem riesigen eingebauten Solarium und Wohnräumen ohne richtigen Fenstern. Welches Haus gewinnt Rettas Hässlichkeits-Messung?
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.