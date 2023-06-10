Realer Irrsinn in den Rocky MountainsJetzt kostenlos streamen
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 10.06.2023: Realer Irrsinn in den Rocky Mountains
22 Min.Folge vom 10.06.2023
Wer die Natur und atemberaubende Landschaften liebt, sollte vielleicht Urlaub in den Rocky Mountains machen! Doch selbst in dieser traumhaft schönen Gegend gibt es durchaus abstoßende Immobilien. Retta besucht ein Paar, die in einem kleinen Bergdorf in einer zusammengestückelten Hütte leben. Das nächste Objekt ist ein geisterhaftes Anwesen auf einem Felsen und zuletzt besucht Retta eine Familie, die in einem riesigen Anwesen wohnt, das wie eine Kirche aussieht.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.