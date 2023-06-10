Gruseliges an den Great LakesJetzt kostenlos streamen
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 10.06.2023: Gruseliges an den Great Lakes
22 Min.Folge vom 10.06.2023
In den Great Lakes konkurrieren drei hässliche Häuser um den Einzug ins Finale. Eigentlich lockt die Gegend mit Nationalparks und Traumstränden, doch zwischendrin gibt es einige schreckliche Häuser zu besichtigen. Rettas erster Stop ist in Minnesota – dort steht eine kleine alte Hütte, die kurz vor dem Verfall ist. Ein Haus am See qualifiziert sich mit einem strengen und leicht modrigen Geruch und eine ehemalige Kirche hat zwar Potenzial, aber nur Wohnräume im Keller. Nur ein Eigenheim wird ins Finale einziehen.
