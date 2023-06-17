Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 17.06.2023: Achteck im Paradies
44 Min.Folge vom 17.06.2023
Von hässlich zu himmlisch: Auf der Reise durch die schönsten Gegenden Amerikas hat die Komikerin Retta 15 hässliche Häuser entdeckt – und fünf von ihnen stehen in der Endrunde. Heute verkündet Retta, welches zum hässlichsten Haus des Landes gekürt wird und mit Hilfe von Top-Designerin Alison Victoria eine Luxusrenovierung in Höhe von 150.000 Dollar erhält! Gemeinsam mit den Bewohnenden bespricht Alison ihre Designideen und verwandelt die Bruchbude schließlich in ein absolutes Traumhaus. Wessen Glückstag wird es sein?
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.