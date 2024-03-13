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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Der Norden - undicht & unterirdisch

HGTVFolge vom 13.03.2024
Der Norden - undicht & unterirdisch

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 13.03.2024: Der Norden - undicht & unterirdisch

22 Min.Folge vom 13.03.2024

Chaos, Katzen und ein Hobbit-Haus: Drei hässliche Häuser im Norden konkurrieren um die Chance einer Luxusrenovierung! Diesmal geht es um ein furchterregendes, von der Mardi-Gras-Parade inspiriertes Haus, ein Haus auf der Erde, das für einen Hobbit geeignet zu sein scheint und ein unpassendes Haus mit viel zu vielen Katzen. Nur ein Objekt wird am Ende ins Finale einziehen.

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