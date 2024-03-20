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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Eleganz statt Engel

HGTVFolge vom 20.03.2024
Eleganz statt Engel

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 20.03.2024: Eleganz statt Engel

45 Min.Folge vom 20.03.2024

Fünf Häuser haben es ins Finale geschafft: die Hobbit-Hütte, die Labyrinth-Lodge, der geschmacklose Engelspalast, eine gläserne Todesfalle und das Beutelratten-Bootshaus. Aber welches der Häuser ist das allerhässlichste der USA? Retta krönt das Gewinnerhaus und verkündet, wer die Luxus-Renovierung in Höhe von 150.000 Dollar von Star-Designerin Alison Victoria erhält.

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