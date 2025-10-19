Uhudler Verschwörung - Ein Stinatz-KrimiJetzt kostenlos streamen
Uhudler Verschwörung - Ein Stinatz Krimi
Folge 1: Uhudler Verschwörung - Ein Stinatz-Krimi
Ein Uhudler-Bauer liegt tot im Keller, alle glauben an einen Gärgas-Unfall – nur Inspektor Sifkovits nicht. Zwischen störrischen Dorfbewohnern und verdächtigen Reblaus-Geschichten nimmt er die Ermittlungen auf. Inhalt: Der Uhudler-Bauer Alois Fabsits (Heinz-Arthur Boltuch) wird tot in seinem Weinkeller aufgefunden. Zunächst sieht alles nach einem tragischen Gärgas-Unfall aus, wie er in den burgenländischen Kellergassen immer wieder vorkommt. Polizei und Totenbeschauer scheinen sich schnell einig zu sein: ein Unglück, kein Verbrechen. Eigentlich hätte Gruppeninspektor Sifkovits (Thomas Stipsits) seinen freien Tag seiner Mutter Baba (Erika Deutinger) widmen wollen, doch die Einsatzfahrzeuge bei Fabsits’ Weinkeller wecken seine Neugier. Trotz ausdrücklicher Anweisung seines Chefs in Eisenstadt, sich nicht einzumischen und sich stattdessen lieber um den Hühnerdieb zu kümmern, der in Stinatz sein Unwesen treibt, lassen ein paar kleine Ungereimtheiten das Mord-Radar des eigenwilligen Inspektors ausschlagen – und er beginnt auf eigene Faust in einem Mordfall zu ermitteln, an den außer ihm keiner glaubt. Besetzung: Thomas Stipsits Erika Deutinger Linde Prelog Erika Mottl Clemens Berndorff Christoph Krutzler Lukas Walcher Alexander Absenger Julia Edtmeier Sabrina Reiter Agnes Hausmann Eva Maria Marold Kevin Brand Regie: Daniel Geronimo Prochaska Drehbuch: Stefan Hafner (n.d.R.Uhudler-Verschwörung v. Thomas Stipsits) und Thomas Weingartner Bildquelle: ORF/Mona Film/[M] Landsiedl [F] Herbig
