Making-of: Uhudler Verschwörung - Ein Stinatz Krimi
Uhudler Verschwörung - Ein Stinatz Krimi
Folge 2: Making-of: Uhudler Verschwörung - Ein Stinatz Krimi
3 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Wie kommt der Uhudler in den Krimi – und warum lacht das ganze Set? Ein Blick hinter die Kamera zeigt, mit wie viel Schmäh, Spannung und burgenländischem Charme dieser ganz besondere Krimi entstanden ist.
