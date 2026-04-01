Um die Welt mit Willy Fog
Folge 23: Das Geisterschiff
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde müssen mit ansehen, wie die China ohne sie nach Liverpool aufbricht. Nun versuchen sie, ein anderes Schiff zu finden, das sie nach Europa bringen kann. Sie stoßen auf die Henrietta, die nach Bordeaux fährt, und können den Kapitän davon überzeugen, sie an Bord aufzunehmen.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL 1983