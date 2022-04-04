Zum Inhalt springenBarrierefrei
Umbau in Idaho - Wir brauchen Platz

HGTVFolge vom 04.04.2022
Umbau in Idaho - Wir brauchen Platz

45 Min.Folge vom 04.04.2022

Johnny und Jessikah sind dabei, aus ihrem kleinen aber charmanten Haus herauszuwachsen. Ihre beiden Kinder werden älter und überall türmen sich Sachen: Von der Hockey-Ausrüstung bis hin zu unzähligen Spielsachen. Da Johnny beruflich häufig für mehrere Monate unterwegs ist, möchte die Familie die wertvolle Zeit zusammen verbringen und nicht im Haushalt untergehen. Damit sie sich wieder wohlfühlen, planen Luke und Clint einen Umbau, der sich auf offene Räume fokussiert. Das Interior gestalten sie mit einem Hauch von asiatischen Einflüssen, um an Johnnys Heimat Laos zu erinnern, und setzen neben Holz und geraden Linien auf beruhigende Farbtöne wie Blau und Grün.

