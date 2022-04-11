Zum Inhalt springenBarrierefrei
Umbau in Idaho - Wir brauchen Platz

Starke Familienbande

HGTVFolge vom 11.04.2022
Starke Familienbande

Umbau in Idaho - Wir brauchen Platz

Folge vom 11.04.2022: Starke Familienbande

44 Min.Folge vom 11.04.2022

Dana und Peter Hawkes verstehen sich prächtig, haben aber beschlossen, sich scheiden zu lassen. Die beiden haben drei Kinder und wollen ein Haus in Boise renovieren, in dem sich jeder in Zukunft willkommen fühlt. Das Mid-Century-Haus mit einem traumhaften Garten mit altem Baumbestand ist ein echtes Juwel. Es hat einen großen, offenen Grundriss und einen traumhaften Kamin. Mutter Dana wünscht sich von Clint und Luke eine moderne, minimalistische Küche und einen Essbereich für die ganze Familie. Damit der Neuanfang gelingt, geben die Renovierungsprofis alles, um aus dem Haus ein stilvolles Zuhause zu machen.

