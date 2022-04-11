Umbau in Idaho - Wir brauchen Platz
Folge vom 11.04.2022: Starke Familienbande
44 Min.Folge vom 11.04.2022
Dana und Peter Hawkes verstehen sich prächtig, haben aber beschlossen, sich scheiden zu lassen. Die beiden haben drei Kinder und wollen ein Haus in Boise renovieren, in dem sich jeder in Zukunft willkommen fühlt. Das Mid-Century-Haus mit einem traumhaften Garten mit altem Baumbestand ist ein echtes Juwel. Es hat einen großen, offenen Grundriss und einen traumhaften Kamin. Mutter Dana wünscht sich von Clint und Luke eine moderne, minimalistische Küche und einen Essbereich für die ganze Familie. Damit der Neuanfang gelingt, geben die Renovierungsprofis alles, um aus dem Haus ein stilvolles Zuhause zu machen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.