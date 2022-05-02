Umbau in Idaho - Wir brauchen Platz
Folge vom 02.05.2022: Zurück in die Kindheit
45 Min.Folge vom 02.05.2022
Als Jamie und Kris unerwartet Zwillinge bekamen, übernahmen sie das Familienhaus von Kris, das ausreichend Platz für ihre wachsende Familie bietet. Das Haus birgt viele schöne Erinnerungen und hat einen großen Garten – aber der Grundriss ist für die moderne Familie ein wenig zu eng und abgetrennt. Die Lösung von Luke und Clint ist, den Grundriss zu öffnen und ein Zuhause zu schaffen, das warm und einladend für die fünfköpfige Familie ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.