Umbau in Idaho - Wir brauchen Platz
Folge vom 16.05.2022: Das Viel-Familien-Projekt
44 Min.Folge vom 16.05.2022
Eine vierköpfige Familie adoptierte ein fünftes Kind – und braucht jetzt dringend mehr Platz auf ihrem hübschen Hof. Denn neben der Familie wohnen auch 15 Tiere, wie Hunde, Hühner und Meerschweinchen, auf dem Grundstück. Clint und Luke kommen zur Rettung, indem sie die Küche vergrößern, die Schlaf- und Kinderzimmer neu gestalten und mehr Stauraum schaffen. Die größte Veränderung bringt das brandneue Stockwerk, das sie für die wachsende Familie bauen. Damit alles zusammenpasst, gestalten die beiden Profis das Haus im modernen Farmhouse-Look mit coolen Vintage-Möbeln und Akzent-Leuchten um.
