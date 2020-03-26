Alter Marmor neu in Szene gesetztJetzt kostenlos streamen
Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 26.03.2020: Alter Marmor neu in Szene gesetzt
In Forth Worth, Texas, wird Grace Mitchell für die Renovierung des Schlafzimmers und zwei Bädern gerufen. Die Innenarchitektin findet dafür ein ganz besonderes Stück Geschichte: Aus einer alten Bankfiliale aus Familienbesitz erhält sie ein großes Stück Marmor und auch die Liebe der Auftraggeberin zu Monogramm greift sie auf. Die junge Tochter der Familie bekommt ihr eigenes Badezimmer.
