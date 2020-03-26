Zum Inhalt springenBarrierefrei
Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

HGTVFolge vom 26.03.2020
Folge vom 26.03.2020

In Forth Worth, Texas, wird Grace Mitchell für die Renovierung des Schlafzimmers und zwei Bädern gerufen. Die Innenarchitektin findet dafür ein ganz besonderes Stück Geschichte: Aus einer alten Bankfiliale aus Familienbesitz erhält sie ein großes Stück Marmor und auch die Liebe der Auftraggeberin zu Monogramm greift sie auf. Die junge Tochter der Familie bekommt ihr eigenes Badezimmer.

