Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

HGTVFolge vom 02.04.2020
22 Min.Folge vom 02.04.2020

Bevor Grace Mitchell ein Projekt beginnt, nimmt sie sich Zeit für ihre Kunden. Von Erin und Charlie ist sie hin und weg. Doch das Paar hat ein Problem: Ihr Zuhause aus den 60er-Jahren sieht auch danach aus - Wohlfühlen geht anders. Die Innendesignerin setzt auf personalisierte Tapeten und eine besondere Wandgestaltung, um das Haus mit Leben und Liebe zu füllen.

