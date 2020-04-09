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Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Ein Date unterm Sternenhimmel

HGTVFolge vom 09.04.2020
Ein Date unterm Sternenhimmel

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Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Folge vom 09.04.2020: Ein Date unterm Sternenhimmel

22 Min.Folge vom 09.04.2020

Amy und Isaac sammeln schönes Geschirr und laden regelmäßig Freunde und Familie zu Dinner-Partys ein. Doch der Platz in der Küche ist eng. Miss Grace und ihr Team verbinden Küche und Wohnzimmer zu einem großen Esszimmer, es wird zum Herzstück des Hauses. Das eigentliche Highlight kommt beim Blick nach oben zum Vorschein: Grace ist zu Tränen gerührt.

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