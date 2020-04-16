Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 16.04.2020: Das Haus am See
22 Min.Folge vom 16.04.2020
Ein Paar hat ein Haus am See gekauft, in das sie bald einziehen wollen. Die Aussicht ist atemberaubend, doch das Haus ist noch lange nicht einzugsbereit. Grace Mitchell sprüht vor Ideen: Die Küche wird vergrößert, die Decken angehoben und die Fassade passt sich an die Umgebung an. Für den Kamin plant Grace eine Überraschung.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.