Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 16.04.2020: Wellness zum Nulltarif
22 Min.Folge vom 16.04.2020
Sechs Wochen hat Grace Zeit, um ein rosafarbenes Haus in ein Paradies für eine sozial engagierte Familie zu verwandeln. Der Neuanfang umfasst eine offene Küche, eine Terrasse und einen neuen Look für die Räume - das Rosa muss weg. Mit den vielen persönlichen Details überrascht die Innenarchitektin die Familie mit einer riesigen Haus-Verwandlung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.