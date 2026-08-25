Staffel 1Folge 1vom 25.08.2026
Von Teruel nach SoriaJetzt kostenlos streamen
Unbekanntes Spanien
Folge 1: Von Teruel nach Soria
48 Min.Folge vom 25.08.2026
Abseits der bekannten Küsten und Metropolen zeigt Spanien ein anderes Gesicht: still, weit und überraschend lebendig. Die Reise von Teruel nach Soria führt zu Menschen, die leere Landschaften neu entdecken, verlassene Orte wiederbeleben und mit Mut, Kreativität und Leidenschaft zeigen, welches Potenzial im unbekannten Spanien steckt.
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