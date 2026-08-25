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Unbekanntes Spanien

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 25.08.2026
Von Teruel nach Soria

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Unbekanntes Spanien

Folge 1: Von Teruel nach Soria

48 Min.Folge vom 25.08.2026

Abseits der bekannten Küsten und Metropolen zeigt Spanien ein anderes Gesicht: still, weit und überraschend lebendig. Die Reise von Teruel nach Soria führt zu Menschen, die leere Landschaften neu entdecken, verlassene Orte wiederbeleben und mit Mut, Kreativität und Leidenschaft zeigen, welches Potenzial im unbekannten Spanien steckt.

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