Uncovered
UNCOVERED. Das Kokain-Netzwerk - Der Weg von Südamerika nach Deutschland.
63 Min.Ab 12
Kokain statt Pizza: Das weiße Rauschgift kommt mittlerweile per Lieferservice in deutsche Wohnzimmer. ProSieben-Investigativ-Reporter Thilo Mischke zeigt den gefährlichen Weg des Kokains. In Peru trifft er eine Bäuerin, die mit der illegalen Koka-Ernte das Studium ihrer Kinder finanziert. In Brasilien spricht er mit dem Leiter der nur 22-köpfigen Anti-Drogen-Spezialeinheit. In Deutschland stellt sich ein "Endkunde" seinen kritischen Fragen - und gibt erschreckende Antworten.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
12
