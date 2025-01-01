Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Steinerne Riesen

Staffel 12Folge 26
Steinerne Riesen

Folge 26: Steinerne Riesen

41 Min.Ab 12

Von Ägypten bis zu den Osterinseln findet man überall auf der Erde von Menschenhand erbaute steinerne Riesen. Ist es möglich, dass diese Monumente für Besucher aus anderen Welten erschaffen wurden?

A+E
