Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Ufo-Guide

A+EStaffel 12Folge 30
Ufo-Guide

Ufo-GuideJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 30: Ufo-Guide

41 Min.Ab 12

Seit Jahrhunderten berichten Menschen aus aller Welt über die Sichtung von Ufos am Himmelszelt. Welche Gemeinsamkeiten haben diese Berichte und was sind wirklich die Merkmale eines unbekannten (außerirdischen) Flugobjekts?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen